Все зависит от конкретной крупы, способа ее приготовления, порции и времени употребления. Когда лучше есть каши, зачем, какие и с чем – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Когда, с чем, и зачем есть каши
Важно понимать, что углеводы бывают сложные и простые или быстрые. Быстрые углеводы – сладкие фрукты, торты, конфеты, и такие каши, как манка, макароны из 1-го сорта муки, хлопья быстрого приготовления, белый рис – быстро усваиваются. Повышают уровень сахара в крови, и в последствии быстро разжигают аппетит. Из-за этого мы поправляемся. Потому не стоит их употреблять. Или потреблять их крайне редко,
– отметила Боржемская.
К медленным углеводам относятся: пшеничная, булгур, нешлифованный рис, пшонка, ячневая, перловая, гречневая, киноа, овсяная крупа. На их переваривание организм тратит много энергии. Кроме того, сложные углеводы дают чувство насыщения и заряд на долгое время.
Фитнес-тренер пояснила, что перечисленные каши также благотворно влияют на пищеварение.
Гречка относится к медленным углеводам / Фото Pixabay
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Когда есть каши и с чем
Идеальное время для употребления каш – утро или обед. Есть крупы можно ежедневно. К ним можно добавить белки. Например, это может быть гречка с кроликом или рыбой, рис с курицей или морепродуктами.
Если вы следите за фигурой, следует отказаться от каш быстрого приготовления.
Белый рис не рекомендуется есть часто / Фото Pixabay
Такую кашу, как овсяная крупа, вы можете кушать 1-2 раза в неделю на завтрак 50 грамм в сухом виде. Не рекомендуем есть каши на ужин. Помните, каши кушать очень важно и нужно, если вы перестанете потреблять каши, ждите в гости вечерние обжорства и чувства усталости, дикого голода, срывов на конфетки,
– резюмировала Марина Боржемская.