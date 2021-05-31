Чаще всего шарлотку готовят с яблоками. Рецептом, который подойдет даже тем, кто снижает вес, поделилась блогер Гульнара Колесникова.

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Шарлотка для тех, кто правильно питается

Ингредиенты:

Творог обезжиренный – 560 грамм.

Яйца – 5 штук.

Сахарозаменитель – по вкусу.

Разрыхлитель – 1,5 чайной ложки.

Ванилин – щепотка.

Рисовая мука – 200 грамм.

Натуральный йогурт – 150 грамм.

Сметана 10% – 2 столовые ложки.

Яблоки – 3 штуки (крупных).

Вкусную шарлотку можно приготовить за 5 минут / Фото samors

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Как приготовить: