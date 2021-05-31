Для того чтобы точно снизить вес, следует придерживаться трех правил. Подробнее рассказала нутрициолог Надежда Пахирко.

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Диеты, питание, тренировки. Главное – регулярность и система! Когда есть эти главные условия – успех обеспечен, даже если вы рожали много, если гены, гормоны и прочие… Мы все особенные, конечно. Но все же человеческий организм работает по одним правилам. Есть общие способы борьбы с лишним весом, чудесных таблеток пока не придумали,

– подчеркнула Пахирко.

Какие правила помогут похудеть

1. Подсчет калорий

Для похудения необходимо соблюдать дефицит. Нутрициолог подчеркнула, что "никакие новомодные диеты, тренировки, тренажеры, обертывания, очищения не помогут" без этого пункта.

Ежедневно необходимо тратить больше калорий, чем потребляется / Фото Pixabay

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2. Питаемся сбалансировано, вовремя и в удовольствие

Понимаю, иногда легче поголодать, чем считать калории, искать рецепты и альтернативы булочкам и конфетам. Только я еще не видела никого, кто бы выдержал лишения и жесткие ограничения хотя бы месяц. С таким подходом только диеты, срывы и снова диеты,

– уточнила Надежда Пахирко.

Она добавила, что питаться можно полноценно и вкусно. При этом клетки будут получать свою норму БЖУ (белков, жиров, углеводов), витаминов и микроэлементов.

3. Движение

Снизить вес можно и без тренировок, однако с физической активностью это можно сделать быстрее и здоровее.

Физическая активность позволяет похудеть быстрее / Фото Pixabay