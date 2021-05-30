Для этого необходимо составить меню. 5 вариантов правильного и вкусного обеда назвала диетолог и нутрициолог Анна Гоголева.
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Люблю то, что легко, быстро и полезно. Помните, что здоровое питание направлено на ощелачивание организма и запуск механизма регенерации клеток. Цель здорового питания – очистить, напитать, усвоить максимум полезного!
– отметила Гоголева.
5 вариантов здорового обеда
1. Салат с листовой зеленью (кресс-салат, базилик):
- Яйцо отварное перепелиное – 4 штуки.
- Помидоры черри – 200 грамм.
- Авокадо – 200 грамм.
- Креветки, криль, мидии – 200 грамм.
- Оливковое масло – 2-3 столовые ложки.
Добавляйте в рацион больше овощей / Фото Pixabay
2. Овощные оладьи + свежий овощной салат + 1 столовая ложка семян кунжута или черного тмина:
- Овощи по сезону: кабачки, тыква, морковь. Мелко натираем на терке, отжимаем лишнюю жидкость.
- Мука безглютеновая (нутовая, рисовая, гречневая, амарантовая).
- Зелень листовая.
- Пряности, специи – по вкусу.
- Яйцо.
- Кефир миндальный (или натуральный овечий/козий йогурт).
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3. Супы, борщи – строго без зажарки и мясных бульонов.
- Салат овощной или каша с салатом/овощами/квашеной капустой.
Овощные салаты следует есть каждый день / Фото Pixabay
4 вариант:
- Запеченные овощи, корнеплоды (по сезону).
- Рыба на пару или в духовке.
- Огурец/листовая зелень.
5 вариант:
- Каша (пшено, гречка, амарант, киноа).
- Овощи.