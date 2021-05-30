Для этого необходимо составить меню. 5 вариантов правильного и вкусного обеда назвала диетолог и нутрициолог Анна Гоголева.

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Люблю то, что легко, быстро и полезно. Помните, что здоровое питание направлено на ощелачивание организма и запуск механизма регенерации клеток. Цель здорового питания – очистить, напитать, усвоить максимум полезного!
– отметила Гоголева.

5 вариантов здорового обеда

1. Салат с листовой зеленью (кресс-салат, базилик):

  • Яйцо отварное перепелиное – 4 штуки.
  • Помидоры черри – 200 грамм.
  • Авокадо – 200 грамм.
  • Креветки, криль, мидии – 200 грамм.
  • Оливковое масло – 2-3 столовые ложки.

Добавляйте в рацион больше овощей / Фото Pixabay

2. Овощные оладьи + свежий овощной салат + 1 столовая ложка семян кунжута или черного тмина:

  • Овощи по сезону: кабачки, тыква, морковь. Мелко натираем на терке, отжимаем лишнюю жидкость.
  • Мука безглютеновая (нутовая, рисовая, гречневая, амарантовая).
  • Зелень листовая.
  • Пряности, специи – по вкусу.
  • Яйцо.
  • Кефир миндальный (или натуральный овечий/козий йогурт).

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3. Супы, борщи – строго без зажарки и мясных бульонов.

  • Салат овощной или каша с салатом/овощами/квашеной капустой.

Овощные салаты следует есть каждый день / Фото Pixabay

4 вариант:

  • Запеченные овощи, корнеплоды (по сезону).
  • Рыба на пару или в духовке.
  • Огурец/листовая зелень.

5 вариант:

  • Каша (пшено, гречка, амарант, киноа).
  • Овощи.

 