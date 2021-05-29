В зависимости от этих факторов нужно планировать приемы пищи. Какие есть варианты режима дня – рассказала фитнес-эксперт Марина Боржемская.

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Примеры режимов дня от Марины Боржемской

3-х разовое питание

Этот вариант подходит тем, кто ложится спать не позднее 21:00.

Завтрак – 8:00 – 9:00.

Обед – 12:30 – 13:30.

Ужин – 17:00 – 17:30.

4-х разовое питание

Режим для тех, ложится спать не позднее 22:00.

Завтрак – 7:00 – 8:00.

Перекус – 9:30 – 10:00.

Обед – 13:00 – 14:00.

Ужин – 18:00.

Приемы пищи в течение дня зависят от режима / Фото Pixabay

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Пятиразовое питание

Если вы ложитесь спать около 23:00, можете добавить еще один перекус во второй половине дня и сместить свой ужин к 19:00 – 19:30,

– пояснила Марина Боржемская.

Завтрак – 7:00 – 8:00

Перекус – 9:30 – 10:00

Обед – 12:30 – 13:30

Перекус – 15:30 – 16:00

Ужин – 19:00 – 19:30.

Не забывайте следить за порциями / Фото Pixabay