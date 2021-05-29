Залежно від цих чинників потрібно планувати прийоми їжі. Які є варіанти режиму дня – розповіла фітнес-експертка Марина Боржемська.

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Приклади режимів дня від Марини Боржемської

3-х разове харчування

Цей варіант підходить тим, хто лягає спати не пізніше 21:00.

Сніданок – 8:00 – 9:00.

Обід – 12:30 – 13:30.

Вечеря – 17:00 – 17:30.

4-х разове харчування

Режим для тих, лягає спати не пізніше 22:00.

Сніданок – 7:00 – 8:00.

Перекус – 9:30 – 10:00.

Обід – 13:00 – 14:00.

Вечеря – 18:00.

Прийоми їжі протягом дня залежать від режиму / Фото Pixabay

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П'ятиразове харчування

Якщо ви лягаєте спати близько 23:00, можете додати ще один перекус у другій половині дня та змістити свою вечерю до 19:00 – 19:30,

– пояснила Марина Боржемська.

Сніданок – 7:00 – 8:00

Перекус – 9:30 – 10:00

Обід – 12:30 – 13:30

Перекус – 15:30 – 16:00

Вечеря – 19:00 – 19:30.

Не забувайте стежити за порціями / Фото Pixabay