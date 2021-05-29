Залежно від цих чинників потрібно планувати прийоми їжі. Які є варіанти режиму дня – розповіла фітнес-експертка Марина Боржемська.
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Приклади режимів дня від Марини Боржемської
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3-х разове харчування
Цей варіант підходить тим, хто лягає спати не пізніше 21:00.
- Сніданок – 8:00 – 9:00.
- Обід – 12:30 – 13:30.
- Вечеря – 17:00 – 17:30.
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4-х разове харчування
Режим для тих, лягає спати не пізніше 22:00.
- Сніданок – 7:00 – 8:00.
- Перекус – 9:30 – 10:00.
- Обід – 13:00 – 14:00.
- Вечеря – 18:00.
Прийоми їжі протягом дня залежать від режиму / Фото Pixabay
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П'ятиразове харчування
Якщо ви лягаєте спати близько 23:00, можете додати ще один перекус у другій половині дня та змістити свою вечерю до 19:00 – 19:30,
– пояснила Марина Боржемська.
- Сніданок – 7:00 – 8:00
- Перекус – 9:30 – 10:00
- Обід – 12:30 – 13:30
- Перекус – 15:30 – 16:00
- Вечеря – 19:00 – 19:30.
Не забувайте стежити за порціями / Фото Pixabay