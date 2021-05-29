Фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна поділилася рецептом низькокалорійної лазаньї. Як її приготувати – читайте нижче.

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Лазанья для тих, хто худне

На 100 грамів: 193.59 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 12,31/4,40/26,02.

Інгредієнти (розраховані на 7-8 порцій):

  • Фарш яловичий нежирний – 500 грамів.
  • Цибуля ріпчаста – 1 штука (75 грамів).
  • Морква – 1 штука (75 грамів).
  • Томатна паста – 2 столові ложки (60 грамів).
  • Вершкове масло – 20 грамів.
  • Рисове борошно – 2 столові ложки (60 грамів).
  • Молоко 2,5% жирності – 450 мілілітрів.
  • Сир до 20% жирності – 100 грамів.
  • Листи для лазаньї – 300 грамів.
  • Сіль, перець і мускатний горіх – за смаком.

Лазанья підійде навіть для тих, хто худне / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Для соусу Болоньєзе беремо середню цибулину, подрібнюємо й обсмажуємо на краплі рослинної олії. Натираємо середню моркву й обсмажуємо разом з цибулею.
  • Додаємо нежирний фарш, обсмажуємо. Додаємо томатну пасту й склянку води. Далі тушкуємо ще 10-15 хвилин, після чого додаємо сіль, спеції за смаком.
  • Для соусу Бешамель розтоплюємо 20 грамів вершкового масла, додаємо борошно й трохи мускатного горіха. Перемішуємо, вливаємо молоко та варимо до легкого загустіння.

Беремо листи для лазаньї з твердих сортів пшениці. Кладемо 3 листи, змащуємо їх соусом бешамель, зверху розподіляємо соус Болоньєзе. Знову викладаємо листи для лазаньї й т.д. Верхній шар листів змащуємо соусом бешамель і посипаємо сиром,
– зазначила Катерина Медушкіна.

  • Далі запікаємо все 15 хвилин під фольгою + 10 хвилин без фольги.

Лазанья сподобається всім членам сім'ї​ / Фото Pixabay 

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