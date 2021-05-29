Фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна поділилася рецептом низькокалорійної лазаньї. Як її приготувати – читайте нижче.
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Лазанья для тих, хто худне
На 100 грамів: 193.59 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 12,31/4,40/26,02.
Інгредієнти (розраховані на 7-8 порцій):
- Фарш яловичий нежирний – 500 грамів.
- Цибуля ріпчаста – 1 штука (75 грамів).
- Морква – 1 штука (75 грамів).
- Томатна паста – 2 столові ложки (60 грамів).
- Вершкове масло – 20 грамів.
- Рисове борошно – 2 столові ложки (60 грамів).
- Молоко 2,5% жирності – 450 мілілітрів.
- Сир до 20% жирності – 100 грамів.
- Листи для лазаньї – 300 грамів.
- Сіль, перець і мускатний горіх – за смаком.
Лазанья підійде навіть для тих, хто худне / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Для соусу Болоньєзе беремо середню цибулину, подрібнюємо й обсмажуємо на краплі рослинної олії. Натираємо середню моркву й обсмажуємо разом з цибулею.
- Додаємо нежирний фарш, обсмажуємо. Додаємо томатну пасту й склянку води. Далі тушкуємо ще 10-15 хвилин, після чого додаємо сіль, спеції за смаком.
- Для соусу Бешамель розтоплюємо 20 грамів вершкового масла, додаємо борошно й трохи мускатного горіха. Перемішуємо, вливаємо молоко та варимо до легкого загустіння.
Беремо листи для лазаньї з твердих сортів пшениці. Кладемо 3 листи, змащуємо їх соусом бешамель, зверху розподіляємо соус Болоньєзе. Знову викладаємо листи для лазаньї й т.д. Верхній шар листів змащуємо соусом бешамель і посипаємо сиром,
– зазначила Катерина Медушкіна.
- Далі запікаємо все 15 хвилин під фольгою + 10 хвилин без фольги.
Лазанья сподобається всім членам сім'ї / Фото Pixabay