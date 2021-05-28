Які продукти харчування провокують різкі скачки цукру в крові, і як його потім знизити – розповіла тренерка й дієтологиня Анастасія Полтавська.

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Є низка продуктів, які прийнято вважати корисними. Однак вони можуть провокувати скачки рівня глюкози в організмі,

– зазначила Полтавська.

Які продукти підвищують рівень глюкози в крові

Свіжовичавлені фруктові соки.

Вівсяна каша (особливо стосується каш швидкого приготування).

Картопля й батат.

Сухофрукти (інжир, курага, чорнослив та ін.).

Макарони з твердих сортів пшениці.

Хліб з цільнозернових культур.

Натуральне коров'яче молоко.

Йогурт з цукром або фруктовими добавками.

Деякі фрукти (банани, виноград).

Кава з цукром, підсолоджувачами, вершками, ароматичними добавками.

Органічні солодощі для діабетиків (вони зроблені з натуральних інгредієнтів, але здатні підвищити рівень глюкози).

Купований томатний кетчуп.

Кава також здатна підвищити рівень цукру в крові / Фото Pixabay

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Як знизити рівень цукру в крові