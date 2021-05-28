Які продукти харчування провокують різкі скачки цукру в крові, і як його потім знизити – розповіла тренерка й дієтологиня Анастасія Полтавська.
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Є низка продуктів, які прийнято вважати корисними. Однак вони можуть провокувати скачки рівня глюкози в організмі,
– зазначила Полтавська.
Які продукти підвищують рівень глюкози в крові
- Свіжовичавлені фруктові соки.
- Вівсяна каша (особливо стосується каш швидкого приготування).
- Картопля й батат.
- Сухофрукти (інжир, курага, чорнослив та ін.).
- Макарони з твердих сортів пшениці.
- Хліб з цільнозернових культур.
- Натуральне коров'яче молоко.
- Йогурт з цукром або фруктовими добавками.
- Деякі фрукти (банани, виноград).
- Кава з цукром, підсолоджувачами, вершками, ароматичними добавками.
- Органічні солодощі для діабетиків (вони зроблені з натуральних інгредієнтів, але здатні підвищити рівень глюкози).
- Купований томатний кетчуп.
Кава також здатна підвищити рівень цукру в крові / Фото Pixabay
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Як знизити рівень цукру в крові
- Вживати білкову їжу.
- Додавати у страви яблучний оцет (наприклад, в овочевий салат).
- Багато рухатися.
- Додавати у страви корицю.
- Навчитися контролювати себе у стресових ситуаціях.
- Відмовитися від кави. Замінити її можна зеленим, трав'яним чаєм або натуральним цикорієм.
- Вживати продукти, які багаті на клітковину.
- Висипатися.