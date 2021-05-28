Какие продукты питания провоцируют резкие скачки сахара в крови, и как его потом снизить – рассказала тренер и диетолог Анастасия Полтавская.
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Есть ряд продуктов, которые принято считать полезными. Однако, они могут провоцировать скачки уровня глюкозы в организме,
– отметила Полтавская.
Какие продукты повышают уровень глюкозы в крови
- Свежевыжатые фруктовые соки.
- Овсяная каша (особенно касается каш быстрого приготовления).
- Картофель и батат.
- Сухофрукты (инжир, курага, чернослив и др.).
- Макароны из твердых сортов пшеницы.
- Хлеб из цельнозерновых культур.
- Натуральное коровье молоко.
- Йогурт с сахаром или фруктовыми добавками.
- Некоторые фрукты (бананы, виноград).
- Кофе с сахаром, подсластителями, сливками, ароматическими добавками.
- Органические сладости для диабетиков (они произведены из натуральных ингредиентов, но способны повысить уровень глюкозы).
- Покупной томатный кетчуп.
Кофе также способен повысить уровень сахара в крови / Фото Pixabay
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Как снизить уровень сахара в крови
- Употреблять белковую пищу.
- Добавлять в блюда яблочный уксус (например, в овощной салат).
- Много двигаться.
- Добавлять в блюда корицу.
- Научиться контролировать себя в стрессовых ситуациях.
- Отказаться от кофе. Заменить его можно зеленым, травяным чаем или натуральным цикорием.
- Употреблять продукты, богатые клетчаткой.
- Высыпаться.