Какие продукты питания провоцируют резкие скачки сахара в крови, и как его потом снизить – рассказала тренер и диетолог Анастасия Полтавская.

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Есть ряд продуктов, которые принято считать полезными. Однако, они могут провоцировать скачки уровня глюкозы в организме,

– отметила Полтавская.

Какие продукты повышают уровень глюкозы в крови

Свежевыжатые фруктовые соки.

Овсяная каша (особенно касается каш быстрого приготовления).

Картофель и батат.

Сухофрукты (инжир, курага, чернослив и др.).

Макароны из твердых сортов пшеницы.

Хлеб из цельнозерновых культур.

Натуральное коровье молоко.

Йогурт с сахаром или фруктовыми добавками.

Некоторые фрукты (бананы, виноград).

Кофе с сахаром, подсластителями, сливками, ароматическими добавками.

Органические сладости для диабетиков (они произведены из натуральных ингредиентов, но способны повысить уровень глюкозы).

Покупной томатный кетчуп.

Кофе также способен повысить уровень сахара в крови / Фото Pixabay

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Как снизить уровень сахара в крови