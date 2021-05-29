Фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина поделилась рецептом низкокалорийной лазаньи. Как ее приготовить – читайте ниже.
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Лазанья для тех, кто худеет
На 100 грамм: 193.59 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 12,31/4,40/26,02.
Ингредиенты (рассчитаны на 7-8 порций):
- Фарш говяжий нежирный – 500 грамм.
- Лук репчатый – 1 штука (75 грамм).
- Морковь – 1 штука (75 грамм).
- Томатная паста – 2 столовые ложки (60 грамм).
- Сливочное масло – 20 грамм.
- Рисовая мука – 2 столовые ложки (60 грамм).
- Молоко 2,5% жирности – 450 миллилитров.
- Сыр до 20% жирности – 100 грамм.
- Листы для лазаньи – 300 грамм.
- Соль, перец и мускатный орех – по вкусу.
Лазанья подойдет даже для худеющих / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Для соуса Болоньезе берем среднюю луковицу, измельчаем и обжариваем на капле растительного масла. Натираем среднюю морковь и обжариваем вместе с луком.
- Добавляем нежирный фарш, обжариваем. Добавляем томатную пасту и стакан воды. Далее тушим еще 10-15 минут, после чего добавляем соль, специи по вкусу.
- Для соуса Бешамель растапливаем 20 грамм сливочного масла, добавляем муку и немного мускатного ореха. Перемешиваем, вливаем молоко и варим до легкого загустения.
Берем листы для лазаньи из твердых сортов пшеницы. Кладем 3 листа, их смазываем соусом бешамель, сверху распределяем соус Болоньезе. Опять выкладываем листы для лазаньи и т.д. Верхний слой листов смазываем соусом бешамель и посыпаем сыром,
– отметила Екатерина Медушкина.
- Далее запекаем все 15 минут под фольгой + 10 минут без фольги.
Лазанья понравится всем членам семьи / Фото Pixabay