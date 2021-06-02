Полезное лакомство можно приготовить дома самостоятельно. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

Интересно Вкусная запеканка из простых продуктов: полезный рецепт от известного диетолога

Вкусное шоколадное мороженое

Ингредиенты:

  • Бананы – 2 штуки.
  • Свежие финики – 50 грамм (можно и меньше).
  • Какао – 1 столовая ложка.
  • Сливки 30% – 50 грамм. 

Домашнее мороженое можно приготовить всего за несколько минут / Фото Pixabay

Важно Чем опасно голодание: факты, которых вы не знали

Как приготовить:

  • Спелые бананы и финики измельчаем блендером.
  • Добавляем к массе какао и сливки.
  • Взбиваем все до увеличения объема.
  • Складываем все в форму.

Вкусное лакомство понравится всем членам семьи / Фото Pixabay

 