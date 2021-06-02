Корисні ласощі можна приготувати вдома самостійно. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Смачне шоколадне морозиво
Інгредієнти:
- Банани – 2 штуки.
- Свіжі фініки – 50 грамів (можна й менше).
- Какао – 1 столова ложка.
- Вершки 30% – 50 грамів.
Домашнє морозиво можна приготувати лише за кілька хвилин / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Стиглі банани та фініки подрібнюємо блендером.
- Додаємо до маси какао й вершки.
- Збиваємо все до збільшення об'єму.
- Складаємо в форму.
Смачні ласощі сподобаються всім членам сім'ї / Фото Pixabay