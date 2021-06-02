Корисні ласощі можна приготувати вдома самостійно. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Смачне шоколадне морозиво

Інгредієнти:

  • Банани – 2 штуки.
  • Свіжі фініки – 50 грамів (можна й менше).
  • Какао – 1 столова ложка.
  • Вершки 30% – 50 грамів. 

Домашнє морозиво можна приготувати лише за кілька хвилин / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Стиглі банани та фініки подрібнюємо блендером.
  • Додаємо до маси какао й вершки.
  • Збиваємо все до збільшення об'єму.
  • Складаємо в форму.

 

Смачні ласощі сподобаються всім членам сім'ї / Фото Pixabay​

 

 