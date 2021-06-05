Существует много различных рецептов этого блюда. Фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина поделилась вариантом для тех, кто следит за фигурой и правильно питается.

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Окрошка на кефире для тех, кто правильно питается

На 100 грамм: 68.03 кКал.

БЖУ (белки, жиры, углеводы): 5,02/3,32/3,87.

Ингредиенты (на 13-14 порций):

Куриная грудка вареная – 150 грамм.

Картофель вареный – 2 – 3 шт. (100 – 120 грамм).

Яйцо вареное – 4 штуки (200 – 220 грамм).

Редис – 5 штук (130 – 150 грамм).

Огурец – 2 штуки (180 – 200 грамм).

Кефир 1 % жирности – 1 литр.

Сметана 15% – 200 грамм.

Укроп, петрушка – по вкусу.

Соль, перец – по вкусу.

Горчица – по вкусу.

Вода (по желанию) – 500 миллилитров.

На приготовление окрошки понадобится немного времени / Фото 1000.menu

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Как приготовить:

Все ингредиенты нарезаем кубиками и перемешиваем.

Солим, перчим по вкусу, можно добавить горчицу.

Заливаем все кефиром и добавляем сметану. По желанию можно разбавить водой.

Все перемешиваем и настаиваем. Употребляем в охлажденном виде.

Окрошку нужно есть в охлажденном виде / Фото gastronom