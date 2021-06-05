Существует много различных рецептов этого блюда. Фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина поделилась вариантом для тех, кто следит за фигурой и правильно питается.

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Окрошка на кефире для тех, кто правильно питается

На 100 грамм: 68.03 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 5,02/3,32/3,87.

Ингредиенты (на 13-14 порций):

  • Куриная грудка вареная – 150 грамм.
  • Картофель вареный – 2 – 3 шт. (100 – 120 грамм).
  • Яйцо вареное – 4 штуки (200 – 220 грамм).
  • Редис – 5 штук (130 – 150 грамм).
  • Огурец – 2 штуки (180 – 200 грамм).
  • Кефир 1 % жирности – 1 литр.
  • Сметана 15% – 200 грамм.
  • Укроп, петрушка – по вкусу.
  • Соль, перец – по вкусу.
  • Горчица – по вкусу.
  • Вода (по желанию) – 500 миллилитров.

На приготовление окрошки понадобится немного времени / Фото 1000.menu

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Как приготовить:

  • Все ингредиенты нарезаем кубиками и перемешиваем.
  • Солим, перчим по вкусу, можно добавить горчицу.
  • Заливаем все кефиром и добавляем сметану. По желанию можно разбавить водой.
  • Все перемешиваем и настаиваем. Употребляем в охлажденном виде. 

Окрошку нужно есть в охлажденном виде / Фото gastronom

 