Жири мають бути у харчуванні – від них залежить безліч функцій. Детальніше розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Помилково вважають, що якщо почати їсти знежирені молочні продукти, то вага почне зменшуватися. Використовувати знежирені молочні продукти можна, якщо жиру надходить достатньо з інших продуктів харчування,

– зазначила Фус.

Як правильно їсти молочні продукти

За словами Світлани Фус, молочні продукти краще їсти у великих кількостях і середньої жирності. Це може бути стакан кефіру (2,5%) або 80 – 100 грамів сиру (5 – 9%). Якщо ви вибрали продукти більшої жирності, потрібно зменшити порції.

Важливо! Дієтологиня нагадала, що людина отримує жири тваринного походження та з інших продуктів.

Навіщо потрібні жири

Відсутність жирів у харчуванні – це прямий шлях до порушення багатьох функцій в організмі. Перша і найголовніша – структурна. Як ми знаємо, до складу тваринних жирів входить холестерин, який необхідний для підтримки цілісності клітинних мембран,

– пояснила Світлана Фус.

Жири важливі для здоров'я та зовнішнього вигляду / Фото Pixabay

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Вона уточнила, що відсутність жирів позначиться не лише на самопочутті, але й на зовнішності.

Без жирів шкіра стає сухою, з'являються зморшки. Імунітет людини знижується, а органи починають старіти. Можуть виникнути проблеми з серцем, пам'яттю, швидкістю реакції та зором.

Без жирів не засвоюються жиророзчинні вітаміни – людина відчуватиме дефіцит вітамінів А, Е, D, К. При цьому перші симптоми почнуть проявлятися вже через 2 – 3 тижні.

Друга функція – енергетична. Жири є найкращим джерелом енергії, дають відчуття ситості та бадьорість.

Жири є найкращим джерелом енергії, дають відчуття ситості та бадьорість. Ще одна функція – регулярна. Жири беруть участь у виробленні гормонів, наприклад, статевих – естрогенів і тестостерону. За словами дієтологині, відсутність жирів може призвести до безпліддя.

Є десятки випадків, коли жінки не могли завагітніти через те, що виключали жири. Адже без нормальної кількості гормонів дітородна функція неможлива. Чоловіків проблема виключення жирів теж стосується,

– додала фахівчиня.

Дефіцит жирів також може стати причиною хронічного бронхіту, астми та інших захворювань легенів.