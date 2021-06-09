Цей рецепт не вимагає безлічі інгредієнтів, але припаде до смаку багатьом. Як приготувати десерт – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Печене яблуко з сирною начинкою

Інгредієнти:

  • Яблуко – 1 штука.
  • Сир – 50 грамів.
  • Сметана – 1 чайна ложка.
  • Цукрозамінник або мед – до смаку.
  • Кориця – за бажанням.

Десерт сподобається навіть дітям / Фото gastronom

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Як приготувати:

  • З яблука зрізаємо "кришечку" й вирізаємо м'якуш, залишивши стінки близько 1 сантиметра.
  • Сир змішуємо зі сметаною, медом або цукрозамінником. Додаємо корицю. Збиваємо блендером.
  • Фаршируємо яблуко отриманою масою, накриваємо зрізаною "кришечкою".
  • Яблуко кладемо в форму для запікання, на дно якої додаємо трохи гарячої води.
  • Десерт випікаємо у духовці 30 – 35 хвилин при 180 градусах.

 