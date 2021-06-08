Ідеальним варіантом є овочі, приготовані на грилі. Як це зробити правильно та смачно, розповіла фітнес-тренерка Анастасія Полтавська.

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Як смачно приготувати овочі на грилі

Овочі на грилі готуються так швидко, що ви не встигатимете підставляти тарілки, знімаючи їх. Овочева страва за цим рецептом малокалорійна й корисна, адже у ній зберігаються усі вітаміни,

– зазначила Полтавська.

Продукти, які знадобляться (на 2 порції):

Кабачок – 1 штука.

Баклажан – 1 – 2 штуки.

Помідор – 1 – 2 штуки.

Кукурудза (відварена) – 1 – 2 штуки.

Перець болгарський – 1 штука.

Цибуля ріпчаста – за бажанням⁣⁣.

Олія – 2 столові ложки⁣.

Сіль – до смаку.

Овочі на грилі – це не лише корисно, але й смачно / Фото Pixabay

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Як приготувати:

Овочі промиваємо у воді. Кукурудзяні качани заздалегідь відварюємо в підсоленій воді протягом 10 хвилин.

У кабачків і баклажанів зрізаємо хвостики, нарізаємо овочі пластинами (до 0,5 сантиметра товщиною).

Перець очищаємо від насіння й нарізаємо стрічками.

Прогріваємо гриль на вугіллі, заздалегідь солимо овочі й змащуємо їх рослинною олією.

Якщо у вас електричний гриль – змащуємо його олією.

Викладаємо кабачки, баклажани та перець на гриль.

Якщо у вас техніка з двома листами, то закрийте гриль й обсмажуйте овочі 2 – 3 хвилини. Якщо ж ні, то переверніть їх на інший бік через 1 – 2 хвилини. ⁣⁣Як тільки попередня овочева нарізка буде готова, викладіть її на тарілку й помістіть на гриль відварну кукурудзу та нарізаний томат. Обсмажуйте таку ж кількість часу до характерних візерунків-смужок,

– додала Анастасія Полтавська.

Викладаємо все на тарілку й подаємо до столу з соусом. Це може бути густий йогурт, сметана, майонез, тартар, айолі – вибирайте на свій смак.