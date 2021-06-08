Идеальным вариантом являются овощи, приготовленные на гриле. Как это сделать правильно и вкусно, рассказала фитнес-тренер Анастасия Полтавская.

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Как вкусно приготовить овощи на гриле

Овощи на гриле готовятся так быстро, что вы не будете успевать подставлять тарелки, снимая их. Овощное блюдо по этому рецепту малокалорийно и полезно, ведь в нем сохраняются все витамины,

– отметила Полтавская.

Продукты, которые понадобятся (на 2 порции):

Кабачок – 1 штука.

Баклажан – 1 – 2 штуки.

Помидор – 1 – 2 штуки.

Кукуруза (отварная) – 1-2 штуки.

Перец болгарский – 1 штука.

Лук репчатый – по желанию⁣⁣.

Масло растительное – 2 столовые ложки⁣⁣⠀

Соль – по вкусу.

Овощи на гриле – это не только полезно, но и вкусно / Фото Pixabay

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Как приготовить:

Овощи промываем в воде. Кукурузные початки заранее отвариваем в подсоленной воде в течение 10 минут.

У кабачков и баклажанов срезаем хвостики, нарезаем овощи пластинами (до 0,5 сантиметра толщиной).

Перец очищаем от семян и нарезаем лентами.

Прогреваем гриль на углях, заранее солим овощи и смазываем их растительным маслом. Если у вас электрический гриль – смазываем его растительным маслом.

Выкладываем кабачки, баклажаны и перец на гриль.

Если у вас техника двухпротивневая, то закройте гриль и обжаривайте овощи 2-3 минуты. Если же нет, то переверните их на другую сторону через 1 – 2 минуты. ⁣⁣Как только предыдущая овощная нарезка прожарится, выложите ее на тарелку и поместите на гриль отварную кукурузу и нарезанный томат. Обжаривайте такое же количество времени до характерных узоров-полосок,

– добавила Анастасия Полтавская.

Выкладываем все на тарелку и подаем к столу с соусом. Это может быть густой йогурт, сметана, майонез, тартар, айоли – выбирайте на свой вкус.