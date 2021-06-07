Однак багато думок є лише міфами. Детальніше розповіла дієтологиня Альбіна Коміссарова.

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Популярні міфи про сніданки

Солодощі не можна їсти вранці, тому що це може призвести до діабету

За словами дієтологині, це неправда, адже цукровий діабет виникає не від вживання солодкого. Насправді солодощі не дають тривалого насичення й людина знову хоче їсти. Тому потрібно комбінувати складні вуглеводи з простими. Наприклад, каша може бути з джемом.

Помідори чи цитрусові на сніданок можуть призвести до виразки через дубильну кислоту

Концентрація шлункового соку шикарно регулюється нашим організмом залежно від їжі, що надходить, і вже точно ніякий продукт не може викликати виразку або гастрит. Туди ж і цитрусові. У деяких людей томати й апельсини можуть викликати печію, у такому разі їх краще виключати взагалі з раціону,

– зазначила Коміссарова.

Вона пояснила, що це індивідуальна реакція.

За словами дієтологині, на сніданок можна їсти що завгодно / Фото Pixabay

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Кава дратує шлунок

Фахівчиня наголосила, що насправді каву можна пити натщесерце, якщо у вас немає неприємних відчуттів.

Кисломолочні продукти вранці не засвоюються

Насправді пробіотики можна їсти в будь-який час, вплинути на їх засвоюваність неможливо.

Якщо ви хочете ритуал натщесерце, можу порадити випити склянку води, так ви збільшуєте кількість випитої рідини... Сніданок вибирайте будь-який, який вам подобається, головне, щоб він був ситним для вас,

– резюмувала Альбіна Коміссарова.