Этот рецепт не требует множества ингредиентов, но придется по вкусу многим. Как приготовить десерт – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Печеное яблоко с творожной начинкой
Ингредиенты:
- Яблоко – 1 штука.
- Творог – 50 грамм.
- Сметана – 1 чайная ложка.
- Сахарозаменитель или мед – по вкусу.
- Корица – по желанию.
Десерт понравится даже детям / Фото gastronom
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Как приготовить:
- С яблока срезаем "крышечку" и вырезаем мякоть, оставив стенки около 1 сантиметра.
- Творог смешиваем со сметаной, медом или сахарозаменителем. Добавляем корицу. Взбиваем блендером.
- Фаршируем яблоко полученной массой, и накрываем срезанной "крышечкой".
- Яблоко кладем в форму для запекания, на дно которой добавляем немного горячей воды.
- Десерт выпекаем в духовке 30 – 35 минут при 180 градусах.