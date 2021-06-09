Этот рецепт не требует множества ингредиентов, но придется по вкусу многим. Как приготовить десерт – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Печеное яблоко с творожной начинкой

Ингредиенты:

  • Яблоко – 1 штука.
  • Творог – 50 грамм.
  • Сметана – 1 чайная ложка.
  • Сахарозаменитель или мед – по вкусу.
  • Корица – по желанию.

Десерт понравится даже детям / Фото gastronom

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Как приготовить:

  • С яблока срезаем "крышечку" и вырезаем мякоть, оставив стенки около 1 сантиметра.
  • Творог смешиваем со сметаной, медом или сахарозаменителем. Добавляем корицу. Взбиваем блендером.
  • Фаршируем яблоко полученной массой, и накрываем срезанной "крышечкой".
  • Яблоко кладем в форму для запекания, на дно которой добавляем немного горячей воды.
  • Десерт выпекаем в духовке 30 – 35 минут при 180 градусах. 

 