Этот рецепт не требует множества ингредиентов, но придется по вкусу многим. Как приготовить десерт – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Печеное яблоко с творожной начинкой

Ингредиенты:

Яблоко – 1 штука.

Творог – 50 грамм.

Сметана – 1 чайная ложка.

Сахарозаменитель или мед – по вкусу.

Корица – по желанию.

Десерт понравится даже детям / Фото gastronom

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