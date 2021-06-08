Важливо правильно розподілити калораж протягом дня. Як потрібно харчуватися, щоб уникнути переїдання ввечері, розповіла лікарка-дієтологиня Світлана Фус.

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Найчастіше голод ввечері з'являється, якщо людина в цілому харчувалася з дуже великим дефіцитом чи забувала пити воду. Голод ввечері – наслідок поганого, недостатнього харчування протягом дня,

– зазначила Фус.

За словами дієтологині, при збалансованому харчуванні почуття голоду не має бути навіть при схудненні.

Яких правил потрібно дотримуватися протягом дня

Сніданок. Він має бути ситним.

Перекус також повинен давати насичення.

Обід – ситний.

До 16:00 – 17:00 має бути з'їдено близько 80% денного раціону.

Вечеря повинна бути за 3 – 4 години до сну.

Світлана Фус наголосила, що легкий сніданок, салат на обід і кілька чашок кави на перекус призведуть до переїдання ввечері.

Обід повинен бути ситним, тоді ввечері не буде сильного почуття голоду / Фото Pixabay

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Режим харчування кожного дуже індивідуальний, навчіться прислухатися до себе. Комусь достатньо й триразового харчування, головне – розподілити добовий калораж за цими трьома прийомами їжі рівномірно,

– уточнила дієтологиня.

За її словами, вечірній голод є вашим головним орієнтиром. Якщо він помірний і достатньо легкої їжі, це означає, що ви все робите правильно.