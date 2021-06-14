Мышцы кора – такие же мышцы, как и другие. Поэтому тренировать их нужно регулярно, но без чрезмерной нагрузки. Фанатичный вариант "100 скручиваний" здесь не подходить. Тренер Роман Смидюк показал круговые тренировки тяжелого уровня, которые идеально прорабатывают косые мышцы живота.
И еще Тренер указал на типичные ошибки во время приседаний: видео
Круговая тренировка (вариант 1)
- Мах ногой назад + 3 смены ног: 12 повторений;
- Скручивания на ногу: 15 повторений на каждую ногу;
- Изменение прямых ног: 30 повторений.
Круговая тренировка (вариант 2)
- Мах вверх + колено к себе в боковой планке: 12 повторений на каждую ногу;
- Скручивания коленом в упоре лежа: 12 повторений на каждую ногу.
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