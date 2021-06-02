Как пишет тренер Алексей Курзин, выпады в сторону – упражнение широкого диапазона нагрузки, прорабатывающие мышцы, на которые другие упражнения оказывают минимальное влияние. Речь идет о прямой мышце живота, поясничные, приводящие мышцы ног, малые и средние ягодичные мышцы. Кроме этого, Курзин подробно описал, как правильно делать такие выпады.
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Боковые выпады: техника исполнения
- Встаньте ровно, ноги поставьте на ширине бедер.
- Руки в стороны или перед грудью.
- Отставьте правую ногу далеко в сторону и перенесите вес тела на правую ногу, сгибая ее в колене, одновременно наклоняясь вперед и отводя таз назад. Левую ногу выпрямите.
- На выдохе вернитесь в стойку и затем сделайте выпад влево.
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