Упражнения для мышц спины – важная часть программы тренировок в тренажерном зале. Но стоит помнить, что лучше не совмещать работу над этими мышцами с проработкой других крупных мышечных групп, например, груди. Можно комбинировать с упражнениями на плечевой пояс (дельты) и пресс.

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Сет из трех упражнений для спины подготовил тренер Роман Смидюк.

Тренировка спины: 3 эффективные упражнения

Подтягивания: 4 подхода по 8/10 повторений. Тяга 1 гантели в наклоне: 3 подхода по 10/12 повторений. Тяга гантелей лежа на скамье: 3 подхода по 18/20 повторений.