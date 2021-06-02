Вправи для м'язів спини – важлива частина програми тренувань в тренажерному залі. Але варто памятати, що краще не поєднувати роботу над цими м'язами з пропрацюванням інших великих м'язових груп, наприклад, грудей. Можна комбінувати з вправами на плечовий пояс (дельти) і прес.

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Сет з трьох вправ для спини підготував тренер Роман Смідюк.

Тренування спини: 3 ефективні вправи

Підтягування: 4 підходи по 8/10 повторень. Тяга 1 гантелі в нахилі: 3 підходи по 10/12 повторень. Тяга гантелей лежачи на лаві: 3 підходи по 18/20 повторень.

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