Сідничний місток – ідеальна вправа для того, щоб підтягнути сідниці, не перекачавши при цьому стегна. А якщо його виконувати на тренажері Сміта – це варіант, в якому у вас є можливість ускладнити вправу і зберегти навантаження для м'язів сідниць і задньої поверхні стегна.

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І тренер Олексій Курзін показав, як безпечно виконувати сідничний місток без шкоди для здоров'я.

Сідничний місток: техніка виконання вправи

Встановіть гриф у тренажері Сміта на висоті горизонтальної лави. Саму лаву потрібно розташувати так, щоб у вихідному положенні ваші лопатки були на спинці лави, а гриф – на рівні тазостегнових кісток. Розташуйтеся на лаві, стопи поставте на підлогу, гомілку перпендикулярно підлозі, ноги на рівні плечей або трохи ширше. Зніміть гриф з упорів, таз з грифом опустіть вниз, але не торкайтеся підлоги. Руками можете триматися за гриф. На видиху підніміть таз і штангу до паралелі тулуба і стегон з підлогою. Досягнувши верхньої точки амплітуди повільно опустіться у початкове положення.

Важливо! Не використовуйте з першого разу велике навантаження, відпрацюйте техніку на порожньому грифі.

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