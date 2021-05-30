Накачати прес в домашніх умовах – цілком реальне завдання (при наявності достатньої мотивації). У підсумку більшість ефективних вправ на м'язи живота не вимагають спеціального обладнання, а виконувати їх можна будь-де.

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Тренерка Катя Качан підготувала комплекс з п'яти простих вправ, які підійдуть як новачкам, так й досвідченим спортсменам.

5 вправ для пресу

  • "Кранчі": 30 секунд;
  • Ножиці: 30 секунд;
  • Зворотня планка: 30 секунд;
  • "Човник": 30 секунд;
  • Динамічна планка: 30 секунд.

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