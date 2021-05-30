Накачати прес в домашніх умовах – цілком реальне завдання (при наявності достатньої мотивації). У підсумку більшість ефективних вправ на м'язи живота не вимагають спеціального обладнання, а виконувати їх можна будь-де.
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Тренерка Катя Качан підготувала комплекс з п'яти простих вправ, які підійдуть як новачкам, так й досвідченим спортсменам.
5 вправ для пресу
- "Кранчі": 30 секунд;
- Ножиці: 30 секунд;
- Зворотня планка: 30 секунд;
- "Човник": 30 секунд;
- Динамічна планка: 30 секунд.
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