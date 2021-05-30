Накачать пресс в домашних условиях – вполне реальная задача (при наличии достаточной мотивации). В итоге большинство эффективных упражнений на мышцы живота не требуют специального оборудования, а выполнять их можно где угодно.
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Тренер Катя Качан подготовила комплекс из пяти простых упражнений, которые подойдут как новичкам, так и опытным спортсменам.
5 упражнений для пресса
- "Кранчи": 30 секунд;
- Ножницы: 30 секунд;
- Обратная планка: 30 секунд;
- "Лодочка": 30 секунд;
- Динамическая планка: 30 секунд.
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