Накачать пресс в домашних условиях – вполне реальная задача (при наличии достаточной мотивации). В итоге большинство эффективных упражнений на мышцы живота не требуют специального оборудования, а выполнять их можно где угодно.

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Тренер Катя Качан подготовила комплекс из пяти простых упражнений, которые подойдут как новичкам, так и опытным спортсменам.

5 упражнений для пресса

  • "Кранчи": 30 секунд;
  • Ножницы: 30 секунд;
  • Обратная планка: 30 секунд;
  • "Лодочка": 30 секунд;
  • Динамическая планка: 30 секунд.

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