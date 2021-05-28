Підкачані плечі – головна і незаперечна ознака спортивної фігури. Не випадково їм відводиться окремий день у програмі тренувань. Розкачати плечі можна навіть у домашніх умовах, якщо в розпорядженні є пара розбірних гантелей.

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Тренер Олексій Курзін показав добірку найкращих вправ для плечей з гантелями, які можна робити як у спортзалі, так й вдома.

4 вправи для плечей

Жим гантелей стоячи: 12 повторень;

12 повторень; Відведення руки в блоці: 12 повторень;

12 повторень; Підйом рук в блоці перед собою: 12 повторень;

12 повторень; Розведення рук в метелику: 12 повторень.

Настанова від тренера: усі вправи робіть 4 круги. Тренування підходить як для дівчат, так і для чоловіків.

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