Комплекс для занять у тренажерному залі підготувала тренерка Катерина Кононова. Це кругове тренування можна використовувати після тривалої перерви, і воно також підходить для новачків. Але не забудьте перед цим добряче розім'ятися, аби уникнути травм.

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Кругове тренування: сет з 5 вправ

  1. Присідання.
  2. Вертикальна тяга вузьким хватом.
  3. Розгинання гомілки в тренажері сидячи.
  4. Зведення плеча.
  5. Відведення плеча.
  6. Ходьба 5 – 7 хвилин.

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