Комплекс для занять у тренажерному залі підготувала тренерка Катерина Кононова. Це кругове тренування можна використовувати після тривалої перерви, і воно також підходить для новачків. Але не забудьте перед цим добряче розім'ятися, аби уникнути травм.

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Кругове тренування: сет з 5 вправ

Присідання. Вертикальна тяга вузьким хватом. Розгинання гомілки в тренажері сидячи. Зведення плеча. Відведення плеча. Ходьба 5 – 7 хвилин.

Настанова від тренерки: кожну вправу виконуйте по 15 – 20 повторень, 3 – 5 кіл.

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