Комплекс для занятий в тренажерном зале подготовила тренер Екатерина Кононова. Эту круговую тренировку можно использовать после длительного перерыва, и она также подходит для новичков. Но не забудьте перед этим изрядно размяться, чтобы избежать травм.

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Круговая тренировка: сет из 5 упражнений

  1. Приседания.
  2. Вертикальная тяга узким хватом.
  3. Разгибание голени в тренажере сидя.
  4. Приведение плеча.
  5. Отведение плеча.
  6. Ходьба 5 – 7 минут.

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