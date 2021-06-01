Комплекс для занятий в тренажерном зале подготовила тренер Екатерина Кононова. Эту круговую тренировку можно использовать после длительного перерыва, и она также подходит для новичков. Но не забудьте перед этим изрядно размяться, чтобы избежать травм.

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Круговая тренировка: сет из 5 упражнений

Приседания. Вертикальная тяга узким хватом. Разгибание голени в тренажере сидя. Приведение плеча. Отведение плеча. Ходьба 5 – 7 минут.

Установка от тренера: каждое упражнение выполняйте по 15 – 20 повторений, 3 – 5 кругов.