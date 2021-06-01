Комплекс для занятий в тренажерном зале подготовила тренер Екатерина Кононова. Эту круговую тренировку можно использовать после длительного перерыва, и она также подходит для новичков. Но не забудьте перед этим изрядно размяться, чтобы избежать травм.
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Круговая тренировка: сет из 5 упражнений
- Приседания.
- Вертикальная тяга узким хватом.
- Разгибание голени в тренажере сидя.
- Приведение плеча.
- Отведение плеча.
- Ходьба 5 – 7 минут.
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