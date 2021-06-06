Правильное приседания отлично укрепляет мышцы бедер, ягодиц, пресса, квадрицепсов, спины и подколенные сухожилия. Плюс ко всему приседания отлично отражаются в балансе и координации. И тренер Кирилл Торос указал на типичные ошибки при выполнении упражнений такого типа.

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Отрывание пяток

Многие неравномерно распределяет вес по стопе и отрываю пятки от пола. Вам нужны кроссовки с хорошей подошвой, а профессионалы используют штангетки с каблуком. Вы же можете на первое время подложить что-то под пятки, чтобы нога стояла устойчивее. В идеале, когда вы присели, вы должны с легкостью пошевелить пальцами на ногах.

Заваливание колен внутрь

Для этой проблемы есть простое решение, просто надевайте резинку на ноги и теперь вам придется принудительно разводить колени в стороны.

Подкручивание таза

Эта проблема связана с тем, что у вас плохо растянута задняя поверхность бедра. Вывод отсюда прост – нужно тянуть заднюю поверхность бедра.

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Валка корпуса вперед