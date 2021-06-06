Правильне присідання відмінно зміцнює м'язи стегон, сідниць, преса, квадріцепсів, спини і підколінні сухожилля. Плюс до всього присідання відмінно позначаються на балансі і координації. І тренер Кирило Торос вказав на типові помилки під час виконання вправ такого типу.
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Відривання п'ят
Багато хто не рівномірно розподіляє вагу по стопі і відриваю п'яти від підлоги. Вам потрібні кросівки з гарною підошвою, а професіонали використовують штангетки з каблуком. Ви ж можете на перший час підкласти щось під п'яти, щоб нога стояла стійкіше. В ідеалі, коли ви присіли, ви повинні з легкістю поворухнути пальцями на ногах.
Завалювання колін усередину
Для цієї проблеми є просте рішення, просто одягайте гумку на ноги і тепер вам доведеться примусово розводити коліна в сторони.
Підкручування таза
Ця проблема пов'язана з тим, що у вас погано розтягнута задня поверхня стегна. Висновок звідси простий, потрібно тягнути задню поверхню стегна.
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Завалювання корпусу вперед
Теж дуже часта проблема, тут для відточування техніки краще спочатку присідати обличчям до стіни – це допоможе зрозуміти механіку руху.