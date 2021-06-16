Якщо у вас вдома немає велотренажера або бігової доріжки, а відвідувати зал не завжди є змога, то ви можете замінити їх жироспалювальним домашнім тренуванням. Ефективне кардіо з 7 вправ підготувала тренерка Катя Качан.

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Кардіотренування в домашніх умовах

  • Стрибки в сторони: 30 секунд;
  • Модифіковані присідання: 30 секунд;
  • Jumping Jack: 30 секунд;
  • Стрибки в планці: 30 секунд;
  • Імітація стрибків на скакалці: 30 секунд;
  • Модифіковані бурпі: 30 секунд;
  • "Краб" + стрибки: 30 секунд.

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