Якщо у вас вдома немає велотренажера або бігової доріжки, а відвідувати зал не завжди є змога, то ви можете замінити їх жироспалювальним домашнім тренуванням. Ефективне кардіо з 7 вправ підготувала тренерка Катя Качан.
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Кардіотренування в домашніх умовах
- Стрибки в сторони: 30 секунд;
- Модифіковані присідання: 30 секунд;
- Jumping Jack: 30 секунд;
- Стрибки в планці: 30 секунд;
- Імітація стрибків на скакалці: 30 секунд;
- Модифіковані бурпі: 30 секунд;
- "Краб" + стрибки: 30 секунд.
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