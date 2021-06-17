В период пандемии коронавируса популярность домашних тренировок возросла. Любители фитнеса не хотят терять форму, а один из самых доступных и действенных вариантов – занятия с фитнес-резинками. Тренер Катя Качан показала 6 эффективных упражнений на ягодицы. Айда тренироваться вместе!

Больше спорта Короткая кардиотренировка для похудения: видео упражнений

Как накачать ягодицы: 6 упражнений с фитнес-резинкой

  • Шаги в сторону: 45 секунд;
  • Приседания:  45 секунд;
  • Шаг + приседания: 45 секунд;
  • Мостик: 45 секунд;
  • Отвод правой ноги: 45 секунд;
  • Отвод левой ноги: 45 секунд;
  • Движения ногами в сторону: 45 секунд.

Читайте также Домашняя тренировка: эффективный комплекс из 9 упражнений на все тело – видео

 