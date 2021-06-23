Як говорить тренер Кирило Торос, якщо ви тільки починаєте тренуватися вдома, то комплекс вправ повинен бути дуже простим і не навантажувати ваші суглоби. Працювати потрібно з мінімальною вагою і намагатися зміцнювати всі великі м'язи і м'язи кора.
До слова Активне відновлення м'язів після тренування: цей спосіб допомагає швидше повернути сили
Тренування в домашніх умовах для новачків
- "Стілець": 30 секунд;
- Поворот корпусу: 20 повторень;
- Планка з колін: 20 повторень;
- Підйом рук: 20 повторень;
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