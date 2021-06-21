Тренеры спортклуба Smidyuk Academy показали действенный комплекс упражнений для прокачки ягодиц. От этого сета мышцы будут гореть. Если тренироваться регулярно, то результат не заставит себя ждать!
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Эффективные упражнения для ягодиц
- Подъем таза на одной ноге: 15 повторений на каждую ногу;
- Подъем колена лежа: 20 повторений на каждую сторону;
- Приседания с прыжком: 15 повторов.
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