Заняття спортом разом з малюком – не тільки користь для вашої фігури, але й розвага для дитини. Не сперечаємось, часом не все може вийти так гладко, як цього хотілося б. Але тренерка Катерина Кононова підібрала кілька вправ у форматі "мама + дитина" і показала, як обіграти тренування.

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Вправи для спільного тренування з дитиною

  • Присідання: 15 – 20 повторень;
  • Випади: 12 – 15 повторень;
  • Планка-"ведмідь": 10 – 12 повторень;
  • Скручування на прес: 20 повторень.

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