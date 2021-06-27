Заняття спортом разом з малюком – не тільки користь для вашої фігури, але й розвага для дитини. Не сперечаємось, часом не все може вийти так гладко, як цього хотілося б. Але тренерка Катерина Кононова підібрала кілька вправ у форматі "мама + дитина" і показала, як обіграти тренування.

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Вправи для спільного тренування з дитиною

Присідання: 15 – 20 повторень;

15 – 20 повторень; Випади: 12 – 15 повторень;

12 – 15 повторень; Планка-"ведмідь": 10 – 12 повторень;

10 – 12 повторень; Скручування на прес: 20 повторень.

Порада від тренерки: робіть 3 – 5 кола з відпочинком між ними.

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