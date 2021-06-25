Так, тренер Екатерина Кононова подготовила сет из 5 упражнений для круговой тренировки. Спортсменка показала, как заниматься на стадионе или спортивной площадке как при наличии минимального инвентаря, так и без него, используя только фитнес-резинки.
Больше спорта Безумное кардио на берегу моря: тренировка, которая отлично подойдет на период отпуска
Круговая тренировка на улице: 5 упражнений
- Подтягивания: 8 – 10 повторений;
- Становая тяга: 15 – 20 повторений;
- Отжимания на брусьях: 10 – 12 повторений;
- Выпады: 15 повторений на каждую ногу;
- Жим / отжимания от перекладины: 10 – 15 повторений.
Читайте также Домашняя тренировка для новичков: комплекс простых упражнений с минимальной нагрузкой