Так, тренер Екатерина Кононова подготовила сет из 5 упражнений для круговой тренировки. Спортсменка показала, как заниматься на стадионе или спортивной площадке как при наличии минимального инвентаря, так и без него, используя только фитнес-резинки.

Больше спорта Безумное кардио на берегу моря: тренировка, которая отлично подойдет на период отпуска

Круговая тренировка на улице: 5 упражнений

  • Подтягивания: 8 – 10 повторений;
  • Становая тяга: 15 – 20 повторений;
  • Отжимания на брусьях: 10 – 12 повторений;
  • Выпады: 15 повторений на каждую ногу;
  • Жим / отжимания от перекладины: 10 – 15 повторений.

Читайте также Домашняя тренировка для новичков: комплекс простых упражнений с минимальной нагрузкой

 