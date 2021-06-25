Так, тренер Екатерина Кононова подготовила сет из 5 упражнений для круговой тренировки. Спортсменка показала, как заниматься на стадионе или спортивной площадке как при наличии минимального инвентаря, так и без него, используя только фитнес-резинки.

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Круговая тренировка на улице: 5 упражнений

Подтягивания: 8 – 10 повторений;

Становая тяга: 15 – 20 повторений;

Отжимания на брусьях: 10 – 12 повторений;

Выпады: 15 повторений на каждую ногу;

Жим / отжимания от перекладины: 10 – 15 повторений.

Напомним, что принцип круговой тренировки – выполнение упражнений без остановок (сразу переходите от одного упражнения к другому). Отдыхайте только после выполненного круга . Тренер же советует делать 3 – 5 кругов.