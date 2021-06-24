Если вы наконец отправились в отпуск в теплые края, то это еще не повод избегать спорта. Даже если в вашем отеле нет тренажерного зала, отправляйтесь за своими новыми рекордами на пляж. Морской берег – лучшее место для тренировок. Что и доказал тренер Роман Смидюк, демонстрируя скоростную кардиотренировку на выносливость.

И еще Домашняя тренировка для новичков: комплекс простых упражнений с минимальной нагрузкой

Скоростная тренировка на выносливость: 3 энергичные упражнения

Боковое забегание на возвышенность: 20 секунд правая нога – 20 секунд пауза – 20 секунд левая нога – 40 секунд пауза (3 круга).

"Разножка": 20 секунд ускорения – 30 секунд пауза (3 подхода).

Прыжки на возвышенность: 30 секунд тренировка – 30 секунд пауза (3 подхода).

Удачной тренировки!