Лето – идеальная мотивация для тренировок. Настроение, погода, свободное время, надежда привести тело в норму – у каждого свои причины для регулярных занятий. Но есть один весомый антиаргумент – жара. Тренеры с Manhattan Fitness Club поделились советами, как заниматься спортом в жаркие дни:
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- Больше воды. Здесь ничего нового – пейте больше чистой воды и организму будет легче справляться с жарой.
- Меньше кофе. От жары чаще хочется спать, но кофе от этого точно не спасет. Напротив, кофеин обезвоживает организм + создает дополнительную нагрузку на сердце.
- Тренируйтесь утром. Во-первых, тренировка проходит легче. Во-вторых, сил после обеда с такой жарой уже гораздо меньше.
- Меньше сладостей и напитков с содержанием сахара. 1 грамм углеводов задерживает в организме 4 грамма воды, а в жару этот момент для многих особенно актуален.
- Добавьте в рацион больше белковых продуктов и свежих овощей.
- Выбирайте удобную "дышащую" одежду. Шорты, майки и топы из натуральных тканей прекрасно подойдут.
Кроме этого, в Центре общественного здоровья Минздрава Украины предупредили об опасных симптомах, которые могут возникнуть из-за жары при занятии фитнесом:
- Судороги мышц.
- Тошнота или рвота.
- Слабость.
- Усталость.
- Головная боль.
- Чрезмерное потоотделение.
- Головокружение.
- Озадаченность.
- Раздражительность.
- Низкое кровяное давление.
- Повышенный пульс.
- Проблемы со зрением.
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Во время физических упражнений в жаркую погоду следите за признаками и симптомами болезней, связанных с жарой. Никогда не игнорируйте симптомы, ведь ваше состояние может ухудшиться, что приведет к неотложной медицинской помощи, – говорится в сообщении.