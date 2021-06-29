Лето – идеальная мотивация для тренировок. Настроение, погода, свободное время, надежда привести тело в норму – у каждого свои причины для регулярных занятий. Но есть один весомый антиаргумент – жара. Тренеры с Manhattan Fitness Club поделились советами, как заниматься спортом в жаркие дни:

И еще Круговая тренировка на улице: видео упражнений для стадиона или спортивной площадки

  • Больше воды. Здесь ничего нового – пейте больше чистой воды и организму будет легче справляться с жарой.
  • Меньше кофе. От жары чаще хочется спать, но кофе от этого точно не спасет. Напротив, кофеин обезвоживает организм + создает дополнительную нагрузку на сердце.
  • Тренируйтесь утром. Во-первых, тренировка проходит легче. Во-вторых, сил после обеда с такой жарой уже гораздо меньше.
  • Меньше сладостей и напитков с содержанием сахара. 1 грамм углеводов задерживает в организме 4 грамма воды, а в жару этот момент для многих особенно актуален.
  • Добавьте в рацион больше белковых продуктов и свежих овощей.
  • Выбирайте удобную "дышащую" одежду. Шорты, майки и топы из натуральных тканей прекрасно подойдут.

Кроме этого, в Центре общественного здоровья Минздрава Украины предупредили об опасных симптомах, которые могут возникнуть из-за жары при занятии фитнесом:

  • Судороги мышц.
  • Тошнота или рвота.
  • Слабость.
  • Усталость.
  • Головная боль.
  • Чрезмерное потоотделение.
  • Головокружение.
  • Озадаченность.
  • Раздражительность.
  • Низкое кровяное давление.
  • Повышенный пульс.
  • Проблемы со зрением.

Читайте также Безумное кардио на берегу моря: тренировка, которая отлично подойдет на период отпуска

Во время физических упражнений в жаркую погоду следите за признаками и симптомами болезней, связанных с жарой. Никогда не игнорируйте симптомы, ведь ваше состояние может ухудшиться, что приведет к неотложной медицинской помощи, – говорится в сообщении.

 