Лето – идеальная мотивация для тренировок. Настроение, погода, свободное время, надежда привести тело в норму – у каждого свои причины для регулярных занятий. Но есть один весомый антиаргумент – жара. Тренеры с Manhattan Fitness Club поделились советами, как заниматься спортом в жаркие дни:

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Больше воды. Здесь ничего нового – пейте больше чистой воды и организму будет легче справляться с жарой.

Меньше кофе. От жары чаще хочется спать, но кофе от этого точно не спасет. Напротив, кофеин обезвоживает организм + создает дополнительную нагрузку на сердце.

Тренируйтесь утром. Во-первых, тренировка проходит легче. Во-вторых, сил после обеда с такой жарой уже гораздо меньше.

Меньше сладостей и напитков с содержанием сахара. 1 грамм углеводов задерживает в организме 4 грамма воды, а в жару этот момент для многих особенно актуален.

Добавьте в рацион больше белковых продуктов и свежих овощей.

Выбирайте удобную "дышащую" одежду. Шорты, майки и топы из натуральных тканей прекрасно подойдут.

Если тренируетесь на улице, то не забывайте о головном уборе, чтобы защититься от солнца.

Кроме этого, в Центре общественного здоровья Минздрава Украины предупредили об опасных симптомах, которые могут возникнуть из-за жары при занятии фитнесом:

Судороги мышц.

Тошнота или рвота.

Слабость.

Усталость.

Головная боль.

Чрезмерное потоотделение.

Головокружение.

Озадаченность.

Раздражительность.

Низкое кровяное давление.

Повышенный пульс.

Проблемы со зрением.

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