Як говорить фітнес-тренерка Катерина Кононова, абсолютно будь-яку вправу на півсфері ви будете виконувати в ускладненому варіанті. Таке тренування відмінно допомагає пропрацювати усі м'язи. Навіть досвідчені спортсмени почали усе частіше промінювати численні тренажери у залі на балансувальну півсферу.
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Переваги
- Покращує координацію, розвиває баланс, дозволяючи пропрацювати м'язи-стабілізатори.
- За допомогою тренажера можна пропрацювати абсолютно всі групи м'язів.
- Заняття підвищують витривалість, дозволяють схуднути і привести тіло в спортивну форму за короткий проміжок часу.
Кругове тренування на півсфері
- Приставні стрибки: 20 повторень;
- Присідання: 15 – 20 повторень;
- Випади: по 15 повторень на кожну ногу;
- Планка в динаміці: 10 повторень;
- Складка: 20 повторень.
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