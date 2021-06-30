Як говорить фітнес-тренерка Катерина Кононова, абсолютно будь-яку вправу на півсфері ви будете виконувати в ускладненому варіанті. Таке тренування відмінно допомагає пропрацювати усі м'язи. Навіть досвідчені спортсмени почали усе частіше промінювати численні тренажери у залі на балансувальну півсферу.

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Переваги

Покращує координацію, розвиває баланс, дозволяючи пропрацювати м'язи-стабілізатори.

За допомогою тренажера можна пропрацювати абсолютно всі групи м'язів.

Заняття підвищують витривалість, дозволяють схуднути і привести тіло в спортивну форму за короткий проміжок часу.

Кругове тренування на півсфері

Приставні стрибки: 20 повторень;

20 повторень; Присідання: 15 – 20 повторень;

15 – 20 повторень; Випади: по 15 повторень на кожну ногу;

по 15 повторень на кожну ногу; Планка в динаміці: 10 повторень;

10 повторень; Складка: 20 повторень.

Порада від тренерки: виконуйте 3 – 5 кругів з хвилинною перервою між ними.

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