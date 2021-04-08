Жиросжигающая Табата: что это за тренировка и как ее выполнять
Табата – высокоинтенсивная интервальная тренировка, автором которой является японский доктор Изуми Табата. Во время короткого занятия человек выполняет упражнения изо всех сил.
Источник:Инстаграм Евгении Самойловой
Такой метод тренировки считается эффективным, но не подойдет новичкам. Как правильно выполнять Табату – показала спортсменка, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Что такое Табата? Это метод высокоинтенсивной интервальной тренировки, придуманный японским доктором Изуми Табата. Суть в том, чтобы 20 секунд выполнять упражнение изо всех сил, а затем отдыхать 10 секунд. В четыре минуты укладываются восемь таких раундов. Итого 4 минуты на тренинг,
– отметила Самойлова.
Как тренироваться
Она показала несколько видео, на каждом из них – 2 раунда. Однако, тренируясь, нужно сделать еще 6 таких раундов.
Табата подойдет тем, у кого есть опыт тренировок / Фото eva
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Соотношение 20/10 показало эффективность как в качестве аэробной, так и анаэробной нагрузки, позволяя разогнать обмен веществ более эффективно, чем традиционные продолжительные тренировки,
– уточнила Евгения Самойлова.
По словам тренера, для полноценной нагрузки достаточно 3-4 раундов по 4 минуты. В таком случае общая длительность тренировки составит 15-20 минут.
Самойлова также уточнила, что Табата-тренировки подходят всем, у кого есть хотя бы средний уровень подготовки и нет нюансов со здоровьем.
Как тренироваться – смотрите на видео:
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