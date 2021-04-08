Табата – высокоинтенсивная интервальная тренировка, автором которой является японский доктор Изуми Табата. Во время короткого занятия человек выполняет упражнения изо всех сил.

Такой метод тренировки считается эффективным, но не подойдет новичкам. Как правильно выполнять Табату – показала спортсменка, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Что такое Табата? Это метод высокоинтенсивной интервальной тренировки, придуманный японским доктором Изуми Табата. Суть в том, чтобы 20 секунд выполнять упражнение изо всех сил, а затем отдыхать 10 секунд. В четыре минуты укладываются восемь таких раундов. Итого 4 минуты на тренинг,

– отметила Самойлова.

Как тренироваться

Она показала несколько видео, на каждом из них – 2 раунда. Однако, тренируясь, нужно сделать еще 6 таких раундов.

Внимание! Для тренировки вам понадобятся часы с таймером.

Табата подойдет тем, у кого есть опыт тренировок / Фото eva

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Соотношение 20/10 показало эффективность как в качестве аэробной, так и анаэробной нагрузки, позволяя разогнать обмен веществ более эффективно, чем традиционные продолжительные тренировки,

– уточнила Евгения Самойлова.

Важно! Для Табаты у вас не должно быть проблем со здоровьем.

По словам тренера, для полноценной нагрузки достаточно 3-4 раундов по 4 минуты. В таком случае общая длительность тренировки составит 15-20 минут.

Самойлова также уточнила, что Табата-тренировки подходят всем, у кого есть хотя бы средний уровень подготовки и нет нюансов со здоровьем.

Как тренироваться – смотрите на видео: