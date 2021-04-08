Мы уверены, что вы слышали популярное выражение: "Главное желание". Но вряд ли кто-то не хочет красивую спортивную фигуру и хорошую растяжку. Поэтому давайте разбираться, почему же многие сдаются на пути к цели.

Ожидания быстрого результата

Что бы ни обещала реклама, невозможно сесть на шпагат за день или накачать пресс за неделю. Это долгая и усердная работа, во время которой не стоит сравнивать себя и спортсменов, тренирующихся годами.

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Если вы пока не видите в зеркале фигуру мечты – это не повод сдаваться. Разбивайте глобальную цель на подцели, фиксируйте результаты и хвалите себя за маленькие победы,

– советуют в спортклубе Smidyuk Academy.

Не выработана привычка

Представьте, что вы решили сбросить пару килограммов перед поездкой на море. А после вернулись к любимым булочкам и благополучно забыли о тренировках. С вероятностью 99% вы так же поспешно будете готовиться к следующему пляжному сезону.

Для любого действия важна регулярность, только так можно превратить спорт в часть жизни,

– подчеркивают специалисты.

Не очень-то й хотелось

Каждый из нас делает выбор, исходя из личной мотивации. Если в вашей истории нет определенного бэкграунда, вы на самом деле не хотите ничего менять, а чужие красивые фото или видео тренировок будут вас заряжать только на короткий период! И при первом же завале на работе или усталости вы бросите тренировки.

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Работа над собой начинается с головы. Ответьте себе четко на вопрос: зачем вам это нужно?! А после этого идите к цели и не сворачивайте,

– добавили в спортклубе.