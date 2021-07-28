Он провоцирует развитие множества заболеваний. Как от него избавиться – рассказала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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В чем опасность жира на животе
Абдоминальный (или висцеральный) жир – это жировые запасы, накапливающиеся внутри брюшной полости. В разумных пределах без него не обойтись. Он является дополнительной защитой жизненно важных органов, участвует в терморегуляции. Если в норме висцеральный жир обволакивает внутренние органы и позволяет им нормально функционировать, то у человека с абдоминальным ожирением он их сдавливает и препятствует нормальной работе,
– отметила Самойлова.
По ее словам, это усложняет работу сердца, также страдает лимфатический отток и кровообращение.
Размеры жировых клеток практически не ограничены: при каждом нашем наборе веса они увеличиваются в размере. И предела тому нет,
– пояснила тренер.
Висцеральный жир опасен для здоровья / Фото Pixabay
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Как избавиться от жира на животе
- Уменьшить калорийность рациона.
- Есть больше белка (от 1,3 грамма на 1 килограмм веса).
- Добавить клетчатку в рацион.
- Исключить алкогольные напитки.
- Физическая активность каждый день (бег, ходьба, велосипед и пр.).
- Качественный сон не менее 7 часов.
По последним оценкам, в мире от избыточного веса страдают 2,6 миллиарда человек (почти 30% жителей планеты). И, кстати, ожирение на 48% увеличивает риск смерти человека от коронавирусной болезни,
– резюмировала Евгения Самойлова.