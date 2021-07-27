Всего 4 простых ингредиента и у вас получится вкусное мороженое. Рецептом поделилась украинский кулинарный блогер Валерия Чепишко.
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Мороженое-сэндвич в домашних условиях
Ингредиенты (на 3 штуки):
- Песочное печенье – 6 штук.
- Сливки 33% – 150 миллилитров.
- Сгущенное молоко – 50 миллилитров.
- Шоколад – 50 грамм.
Вкусное мороженое можно приготовить самостоятельно / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Шоколад нарезаем маленькими кубиками.
- Холодные сливки взбиваем миксером до загустения.
- Сгущенное молоко добавляем к сливкам и взбиваем еще несколько минут.
- В массу добавляем кубики шоколада и перемешиваем.
- Берем прямоугольную форму, выкладываем на ее дно 3 печенья. Покрываем их мороженым и сверху кладем печенье.
- Отправляем в морозильную камеру на пару часов.
- Достаем мороженое и нарезаем.
Пошаговый рецепт вкусного мороженого смотрите на видео: