К первым шагам относятся, в том числе некоторые анализы, которые следует сдать. Подробнее рассказала диетолог Светлана Фус.

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Как начать безопасное похудение

Чтобы получить от диетолога индивидуальные рекомендации по коррекции рациона и сброса веса, вам необходимо подготовиться. Первое и самое важное требование – это ведение дневника питания. Он необходим, чтобы оценить ваше питание и выделить те ошибки, которые вы делаете,

– отметила Фус.

По ее словам, нужно тщательно вести дневник, взвешивать еду и фиксировать, сколько воды выпито за день.

Также следует определить, что происходит со здоровьем и есть ли какие-то сопутствующие заболевания.

Правильный подход обеспечит похудение без вреда для здоровья / Фото Pixabay

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Как отметила Светлана Фус, рекомендуется сдать некоторые анализы:

Индекс НОМА.

Липидограмму.

Витамин Д.

Тиреотропный гормон (ТТГ).

Медик пояснила, что результаты этих анализов потребуются для составления индивидуального плана питания.

Также специалист рекомендует перед похудением сделать анализ волос на микроэлементы – МАВ-диагностику.

Исследование, благодаря которому можно узнать, сколько "полезных" и "вредных" химических элементов содержится в организме человека. Дисбаланс элементов в составе волос свидетельствует о том, что они, т.е. элементы, плохо поступают, усваиваются, выводятся или распределяются,

– пояснила Фус.