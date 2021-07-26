До перших кроків належать, в тому числі деякі аналізи, які варто здати. Детальніше розповіла дієтологиня Світлана Фус.
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Як почати безпечне схуднення
Щоб отримати від дієтолога індивідуальні рекомендації щодо корекції раціону скидання ваги, вам необхідно підготуватися. Перша й найважливіше вимога – це ведення щоденника харчування. Він необхідний, щоб оцінити ваше харчування і виділити ті помилки, які ви робите,
– зазначила Фус.
За її словами, потрібно ретельно вести щоденник, зважувати їжу і фіксувати, скільки води випито за день.
Правильний підхід забезпечить схуднення без шкоди для здоров'я / Фото Pixabay
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Як зазначила Світлана Фус, рекомендується здати деякі аналізи:
- Індекс НОМА.
- Ліпідограму.
- Вітамін Д.
- Тиреотропного гормону (ТТГ).
Також фахівчиня рекомендує перед схудненням зробити аналіз волосся на мікроелементи – МАВ-діагностику.
Дослідження, завдяки якому можна дізнатися, скільки "корисних" і "шкідливих" хімічних елементів міститься в організмі людини. Дисбаланс елементів у складі волосся свідчить про те, що вони, тобто елементи, погано надходять, засвоюються, виводяться або розподіляються,
– пояснила Фус.