Однак є абсолютно безкоштовні способи знизити вагу. 6 корисних ранкових звичок назвала нутриціологиня Ольга Усенко.
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Внесення кількох невеликих змін у ранковий розпорядок допоможе скинути вагу,
– зазначила Усенко.
Які звички дозволять схуднути
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Їжте сніданок з високим вмістом білка
За словами нутриціологині, їжа, яку людина вживає на сніданок, визначає курс на день.
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Питний режим
Починайте день зі склянки води – це, за словами фахівчині, прискорить схуднення. Вода дозволить притупити почуття голоду й знизить кількість їжі.
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Зважуйтеся
Якщо у вас є потреба робити це кожен день, – робіть. Якщо вас це мотивує і стримує протягом дня, щоб не зірватися, – це буде хорошим інструментом, але головне, щоб це не впливало на психіку й сильну гонитву. Аналізуйте і, якщо відчуваєте залежність від цього, тоді переходьте на зважування раз на тиждень,
– пояснила Ольга Усенко.
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Будьте уважні
За словами нутриціологині, концентрація на прийомі їжі допоможе організму правильно засвоювати їжу, не переїдати, відчувати смак їжі та отримувати від неї задоволення.
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Зарядка та контрастний душ
Ці дії вранці допоможуть розбудити організм і отримати від нього максимальний результат.
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Зберіть з собою свій перекус і обід
Це дозволить вам не відхилятися від свого раціону й збалансовано харчуватися.
Це те, що може зробити кожен з нас абсолютно безплатно й без зусиль. Потрібно лише трохи поміняти свої звички вранці. Схуднення – це спосіб життя, а не відрізок часу,
– резюмувала Ольга Усенко.