Три варіанти смачного обіду назвала фітнес-тренерка Марина Боржемська. Вони підійдуть для основного прийому їжі чи стануть прекрасним доповненням.

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ТОП-3 рецепти смачних обідів

  • Овочі з моцарелою

Інгредієнти:

  • Баклажани або кабачки – 150 грамів.
  • Помідори – 100 грамів.
  • Сир моцарела – 100 грамів.
  • Оливкова олія – 1 столова ложка.
  • Сіль – до смаку.
  • Перець – до смаку.

Баклажани або кабачки, помідори та моцарелу нарізаємо кружальцями й викладаємо у форму для запікання. Поливаємо олією і відправляємо в розігріту духовку на 25 – 30 хвилин.

Запечені овочі – відмінний варіант як для дорослих, так і для дітей / Фото Pixabay

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  • Салат з тунцем

Інгредієнти:

  • Тунець консервований – 50 грамів.
  • Рукола і листя салату – 20 грамів.
  • Насіння гарбуза – 10 грамів.
  • Бальзамічний соус – 1 чайна ложка.
  • Сіль – до смаку.
  • Перець – до смаку.

Зелень потрібно промити, просушити та викласти в глибоку тарілку. Додаємо до неї тунець і перемішуємо. Заправляємо салат соусом, сіллю і перцем до смаку. Готову страву посипаємо насінням гарбуза.

  • Куряче філе з коричневим рисом

Інгредієнти:

  • Рис коричневий – 50 грамів.
  • Куряче філе – 120 грамів.
  • Помідори Черрі – 4 штуки.
  • Листя салату – 20 грамів.
  • Оливкова олія – 2 чайні ложки.
  • Часник – 10 грамів.
  • Сіль – до смаку.
  • Перець – до смаку.

Рис промиваємо і заливаємо водою у співвідношенні 1 до 2,5. Солимо і накриваємо кришкою. Після закипання, зменшуємо вогонь і доводимо рис до готовності. Куряче філе маринуємо в оливковій олії зі спеціями. Запікаємо в духовці й подаємо разом з рисом і свіжими овочами з зеленню.