Вони стосуються не лише харчування та спорту і дозволять змінити звички. Цікавими та корисними рекомендаціями поділилася експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Як прийти в ідеальну форму

Заведіть щоденник харчування. Це дозволить контролювати споживання їжі, рахувати калорії й уникнути переїдання. Фізична активність – те, з чого має починатися день. Це може бути прогулянка, біг, ходьба чи танці – все залежить від ваших уподобань. Будь-які тренування, за словами експертки, прискорять метаболізм і приведуть тіло в тонус. Збалансоване харчування. Не потрібно виключати з раціону вуглеводи чи сідати на жорстку дієту. Для того щоб знизити вагу, харчування має бути різноманітним. Робіть фото фігури щотижня. Коли мозок бачить проміжні результати, це дає стимул рухатися далі. Найпростіше побачити результати саме на фото.

Лише кілька правил допоможуть змінити спосіб життя / Фото Pixabay

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Знайдіть однодумців або наставника. Якщо передбачається довгий шлях зниження ваги, можливі зриви та втома. Для того щоб рухатися було легше, знайдіть компанію. Насолоджуйтеся їжею. Не потрібно перекушуємо на бігу – їжте повільно й розтягуйте задоволення. Так голод можна втамувати швидше, але меншою кількістю їжі. Пийте більше води. Вода допомагає розщепити жири й вивести токсини. Робіть кілька ковтків води щогодини. Відмовтеся від перекусів.

У людини зі здоровим шлунком процес перетравлення їжі становить 4 – 6 годин. Коли ми перекушуємо кожні 2 – 3 години, в організм надходять зайві калорії,

– резюмувала Олена Кален.