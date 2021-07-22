Вони стосуються не лише харчування та спорту і дозволять змінити звички. Цікавими та корисними рекомендаціями поділилася експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
Цікаво Що потрібно робити для схуднення: прості кроки, які підійдуть кожному
Як прийти в ідеальну форму
- Заведіть щоденник харчування. Це дозволить контролювати споживання їжі, рахувати калорії й уникнути переїдання.
- Фізична активність – те, з чого має починатися день. Це може бути прогулянка, біг, ходьба чи танці – все залежить від ваших уподобань. Будь-які тренування, за словами експертки, прискорять метаболізм і приведуть тіло в тонус.
- Збалансоване харчування. Не потрібно виключати з раціону вуглеводи чи сідати на жорстку дієту. Для того щоб знизити вагу, харчування має бути різноманітним.
- Робіть фото фігури щотижня. Коли мозок бачить проміжні результати, це дає стимул рухатися далі. Найпростіше побачити результати саме на фото.
Лише кілька правил допоможуть змінити спосіб життя / Фото Pixabay
Читайте Сирна брускета у духовці: рецепт легкого сніданку за 10 хвилин
- Знайдіть однодумців або наставника. Якщо передбачається довгий шлях зниження ваги, можливі зриви та втома. Для того щоб рухатися було легше, знайдіть компанію.
- Насолоджуйтеся їжею. Не потрібно перекушуємо на бігу – їжте повільно й розтягуйте задоволення. Так голод можна втамувати швидше, але меншою кількістю їжі.
- Пийте більше води. Вода допомагає розщепити жири й вивести токсини. Робіть кілька ковтків води щогодини.
- Відмовтеся від перекусів.
У людини зі здоровим шлунком процес перетравлення їжі становить 4 – 6 годин. Коли ми перекушуємо кожні 2 – 3 години, в організм надходять зайві калорії,
– резюмувала Олена Кален.